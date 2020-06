Parma-Inter: le formazioni ufficiali! Difesa stravolta, Barella in...

Parma-Inter: le formazioni ufficiali! Difesa stravolta, Barella in mezzo dal 1′

Condividi questo articolo

Parma-Inter tra poco in campo. Appena comunicate le formazioni ufficiali della partita della ventottesima giornata del Campionato Italiano di Serie A. Sfida in scena presso lo Stadio “Ennio Tardini” di Parma a partire dalle ore 21.45. Conte, sostituito da Stellini in panchina causa squalifica, rilancia Godin e D’Ambrosio dietro. Torna dal 1′ anche Barella davanti alla difesa. Di seguito le formazioni ufficiali di Parma-Inter

FORMAZIONE PARMA

PARMA (4-3-3): 1 Sepe; 16 Laurini, 3 Dermaku, 22 Bruno Alves (C), 28 Gagliolo; 33 Kucka, 21 Scozzarella, 19 Kurtic; 44 Kulusevski, 11 Cornelius, 27 Gervinho.

A disposizione: 34 Colombi, 92 Radu; 5 Regini, 36 Darmian, 97 Pezzella; 10 Hernani, 15 Brugman, 17 Barillà; 7 Karamoh, 20 Caprari, 26 Siligardi, 93 Sprocati.

Allenatore: R. D’Aversa

Clicca qui per sapere come e dove seguire Parma-Inter di Serie A in diretta TV o LIVE streaming

FORMAZIONE INTER

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (C); 2 Godin, 6 de Vrij, 33 D’Ambrosio; 87 Candreva, 23 Barella, 5 Gagliardini, 34 Biraghi; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

Parma-Inter Formazione ufficiale

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni; 13 Ranocchia, 31 Pirola, 95 Bastoni; 11 Moses, 15 Young, 18 Asamoah, 20 Borja Valero, 32 Agoumé; 7 Sanchez, 30 Esposito.

Allenatore: C. Stellini

Clicca qui per conoscere la situazione disciplinare (diffidati e squalificati) prima dell’inizio di Parma-Inter