Parma-Inter, 1-0 al 45′: Gervinho sblocca, nerazzurri insufficienti

Condividi questo articolo

Termina il primo tempo di Parma-Inter, sfida valevole per la 28sima giornata di Serie A. Gialloblu in vantaggio grazie a una rete di Gervinho, ma è ancora da bocciare la difesa nerazzurra. Clicca QUI per seguire la cronaca live minuto per minuto della partita a cura di Inter-News.it.

PRIMO TEMPO – Parte bene l’Inter, con Lautaro Martinez che prova a battere a rete da buona posizione al 6′, ma viene fermato dalla difesa gialloblu che chiude in calcio d’angolo. Al 12′ clamorosa occasione per i padroni di casa, Laurini si fa letteralmente beffe di Biraghi, palla in mezzo per Gervinho che tutto solo non riesce a trovare la porta per un soffio. Non ci mette molto l’ivoriano a sbloccare la rete: al 15′ cross lungo che scavalca tutta la difesa, Antonio Candreva prova a chiudere in ritardo e Gervinho trova l’angolino e la rete dell’1-0. Al 19′ fallo di mano in area di Kucka su colpo di testa di Diego Godin, ma dopo aver controllato al VAR l’arbitro Maresca nota una posizione di fuorigioco del difensore uruguaiano. Al 26′ altra grandissima occasione per il Parma: Gervinho parte in contropiede e libera Cornelius da solo, che però spara alto a tu per tu con Samir Handanovic. Al 37′ proteste dei padroni di casa per un presunto contatto tra Nicolò Barella e Dejan Kulusevski nell’area nerazzurra, ma l’arbitro a ragione non concede il calcio di rigore. Dopo 3 minuti di recupero termina il primo tempo della partita, brutta prestazione dei nerazzurri.

PARMA 1 – 0 INTER

MARCATORI: Gervinho (P) al 15′

PARMA (4-3-3): 1 Sepe; 16 Laurini, 3 Dermaku, 22 Bruno Alves (C), 28 Gagliolo; 33 Kucka, 21 Scozzarella, 19 Kurtic; 44 Kulusevski, 11 Cornelius, 27 Gervinho.

A disposizione: 34 Colombi, 92 Radu; 5 Regini, 36 Darmian, 97 Pezzella; 10 Hernani, 15 Brugman, 17 Barillà; 7 Karamoh, 20 Caprari, 26 Siligardi, 93 Sprocati.

Allenatore: R. D’Aversa

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (C); 2 Godin, 6 de Vrij, 33 D’Ambrosio; 87 Candreva, 23 Barella, 5 Gagliardini, 34 Biraghi; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni; 13 Ranocchia, 31 Pirola, 95 Bastoni; 11 Moses, 15 Young, 18 Asamoah, 20 Borja Valero, 32 Agoumé; 7 Sanchez, 30 Esposito.

Allenatore: C. Stellini

Note: ; Ammoniti: Lautaro Martinez (I) al 27′, Dermaku (P) al 30′, Stellini (I) al 38′; Sostituzioni: ; Recupero: 3′