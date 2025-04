Parma-Inter, Doveri non al meglio. Parecchi gialli lasciati per strada: la moviola – CdS

Lascia qualche dubbio la direzione di gara di Doveri durante Parma-Inter. Come evidenziato questa mattina dal Corriere dello Sport nella sua moviola, dove l’arbitraggio viene giudicato “non cristallino”.

DUBBIO – Due gli episodi principali sotto la lente d’ingrandimento. Il primo coinvolge Mkhitaryan e Ondrejka: in un contrasto in area, sembrava che l’armeno colpisse il piede dell’avversario, ma al replay si nota come il suo intervento tocchi appena prima il pallone, che cambia direzione e velocità. Millimetri che salvano l’arbitro, anche se la sensazione a velocità normale era ben diversa. Altro momento chiave, un contatto tra Carlos Augusto e Camara, con quest’ultimo che cade in area. Per Doveri non c’è nulla, e anche il VAR di Lissone non interviene. Ma secondo il Corriere dello Sport c’è addirittura il dubbio.

PER POCO – C’è poi l’episodio sullo 0-2, quando il pallone calciato male da Thuram sembra sfiorare il braccio di un compagno prima di finire in rete. Se il tocco fosse stato confermato, il gol andava annullato. Il replay non è chiarissimo, ma la regia e il VAR sembrano non rilevare nulla di irregolare. Doveri si porta a casa un voto di 6, grazie al supporto della tecnologia ma con più di un’occasione per discutere.

Doveri rivedibile a livello disciplinare in Parma-Inter

AMMONIZIONI PERSE – Rivedibile la gestione disciplinare: ammonizioni mancate a Valenti, autore di un fallo su Asllani, e a Calhanoglu, che colpisce Hernani. Curioso l’episodio in cui Doveri porta la mano al taschino dopo il fallo del turco, salvo poi ripensarci. Inspiegabile, anche perché per un intervento simile Almqvist era stato appena ammonito. In sintesi, una direzione altalenante. Voto 6 per l’arbitro.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna