Parma-Inter: Conte vuole rialzare la testa, difesa rivoluzionata – Sky

Parma-Inter di questa sera chiama i nerazzurri a riscattare il pareggio contro il Sassuolo. Antonio Conte, complice anche l’assenza di Skriniar per squalifica, rivoluzionerà la difesa. Il punto di Andrea Paventi in collegamento per Sky Sport

RIALZARE LA TESTA – L’Inter e il suo allenatore sono chiamati a riscattare la prestazione e il risultato negativo ottenuto contro il Sassuolo: «L’Inter deve rialzare la testa e riscattare quella partita col Sassuolo con tanti errori e in cui si sono lasciati due punti importanti. Ci saranno dei cambi, la squalifica di Skriniar rivoluziona la difesa. Si rivedranno Godin e D’Ambrosio con de Vrij. A centrocampo la conferma di Gagliardini e Barella dal primo minuto. Sugli esterni favoriti Candreva e Young, poi Eriksen dietro Lukaku e Lautaro Martinez».