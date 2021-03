Parma-Inter, Conte con il dubbio Sanchez dal 1′. Poi solo conferme – Sky

Sanchez Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Parma-Inter è in programma questa sera. I nerazzurri vogliono vincere per approfittare del passo falso del Milan. Eriksen verso la panchina, Vidal titolare. Hakimi si riprende il posto sulla corsia di destra. Le ultime da Andrea Paventi per “Sky Sport”

LA PROBABILE – L’Inter, questa sera, va a Parma con la possibilità di allungare in classifica sul Milan. Antonio Conte, è molto tentato dal confermare l’11 che sta facendo benissimo nelle ultime settimane. Un solo dubbio di formazione, che verrà dipanato probabilmente dopo la riunione tecnica del pomeriggio: Sanchez, elogiato dal tecnico in conferenza stampa, potrebbe partire dal 1′ in coppia con Lukaku, con Lautaro Martinez che, inizialmente, partirebbe dalla panchina. Per il resto le scelte sembrano fatte: Handanovic tra i pali, difesa formata da Skriniar, de Vrij e Bastoni. A destra Hakimi, di ritorno dalla squalifica, con Barella, Brozovic ed Eriksen in mezzo, con Perisic a sinistra. A riportarlo Andrea Paventi per “Sky Sport”.