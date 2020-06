Parma-Inter, Brozovic non ce la fa: il croato resta a Milano

Parma-Inter di questa sera vedrà l’assenza sicura di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, che si sperava potesse essere almeno andare in panchina, non è stato convocato da Antonio Conte

Sfumano le ultime speranze per l’Inter di poter rivedere, almeno in panchina, Marcelo Brozovic già dalla sfida di questa sera contro il Parma. Secondo Matteo Barzaghi di Sky Sport il centrocampista croato, che sta recuperando da un infortunio, non è stato convocato e non è partito per Parma col resto della squadra. Il giocatore proseguirà quindi il suo recupero e resta probabile il ritorno nella prossima sfida di mercoledì contro il Brescia.