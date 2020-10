Parma, due giocatori tornano positivi al Coronavirus: i convocati anti Inter

Domani alle 18 si giocherà Inter-Parma. Il tecnico Fabio Liverani ha quindi diramato la lista dei convocati in vista della sfida di San Siro contro i nerazzurri guidati da Antonio Conte. Dovrà però fare i conti con la positività al Covid-19 di alcuni suoi giocatori.

COMUNICATO – “Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ultimo ciclo di tamponi ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, fatta eccezione per due calciatori che sono risultati positivi e saranno indisponibili per la gara di domani: si tratta di due ripositivizzazioni in due soggetti asintomatici. Gli atleti rimarranno in isolamento e saranno sottoposti a nuovi controlli nelle prossime 48 ore”.

NOTA – “Simone Colombi è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici a seguito del trauma contusivo alla spalla destra, subito al termine della gara contro Pescara. È stata riscontrata una sollecitazione acromion-claveare di grado lieve che tuttavia non permetterà all’atleta di essere disponibile per la gara di domani. Hans Nicolussi Caviglia non fa parte dell’elenco dei convocati a causa di una tonsillite febbrile”. Di seguito i convocati:

Portieri: Rinaldi, Sepe, Turk;

Difensori: Balogh, Gagliolo, Iacoponi, Osorio, Pezzella, Valenti;

Centrocampisti: Brugman, Cyprien, Dezi, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm;

Attaccanti: Adorante, Cornelius, Gervinho, Karamoh, Sprocati.