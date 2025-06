Papà Luis Henrique: «Con l’Inter al Mondiale, emozioni! Si adatterà in fretta»

Il papà di Luis Henrique parla di queste prime settimane del figlio con la maglia dell’Inter al Mondiale per Club. Tutta la fiducia e l’emozione di un padre.

L’EMOZIONE DI UN PAPÀ – Luis Henrique è arrivato all’Inter dal Marsiglia. Al momento si trova al Mondiale per Club e ha già giocato contro Monterrey e Urawa Reds, giocando dal primo minuto contro i giapponesi. Il padre dell’esterno brasiliano, Ronaldo Tomaz, parla così a Globo Esporte: «Vederlo giocare in un Mondiale, con la maglia dell’Inter, è una grande emozione. È una cosa che abbiamo visto solo in TV. Oggi c’è mio figlio. Vedere mio figlio arrivare a questo livello, dopo tanta fatica, è una grande gratificazione. Se lo merita».

La fiducia del papà dell’esterno sull’ambientamento all’Inter

FIDUCIA – Sempre il papà di Luis Henrique sul periodo di adattamento del figlio in nerazzurro: «È un momento nuovo, in un nuovo club, con nuovi compagni di squadra… È normale che ci voglia un po’ di tempo per adattarsi, ma sono sicuro che supererà questa fase in fretta. Ho parlato con lui e vedo che è estremamente concentrato nel vivere al meglio questo nuovo capitolo della sua carriera. Siamo fiduciosi che contro il Fluminense lo vedremo più rilassato in campo».