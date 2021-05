Pandev: «Mourinho fantastico, incredibile una cosa. Regole fondamentali»

Goran Pandev, attaccante del Genoa ed eroe del Triplete, ha parlato di José Mourinho, suo allenatore all’Inter nella stagione 2009/2010.

SPECIAL ONE – Queste le parole di Goran Pandev, attaccante del Genoa ed eroe del Triplete, ai microfoni di “Deejay Football Club” su José Mourinho, suo allenatore ai tempi dell’Inter nella seconda parte di stagione 2009/2010. «Io sono stato con lui 5-6 mesi, ma è una persona fantastica, che ti parla tutto in chiaro, che ti dice tutto in faccia. Da dentro è un’altra persona rispetto a fuori quando va a fare le conferenze».

AMATO – Pandev ha continuato. «Da noi anche la gente che giocava poco lo amavano ed era una cosa incredibile perché lo sai perché quando non giochi è sempre colpa dell’allenatore…».

REGOLE – Pandev sulle regole di Mourinho. «Sì, le regole del gruppo per lui sono una sentenza perché il gruppo è fondamentale. Poi si affida a gente più esperta, a gente che sta da tanti anni dentro».