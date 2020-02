Pandev: “Ultimo giorno di mercato? C’è stato qualcosa con l’Inter! Derby…”

Pandev ha parlato ai microfoni di SkySport dopo la vittoria del Genoa contro il Cagliari. L’attaccante ha commentato i rumors sull’Inter nell’ultimo giorno di mercato, confermando gli accostamenti ai nerazzurri. Di seguito le sue dichiarazioni, anche sul derby

DAL MERCATO A INTER-MILAN – Goran Pandev parla dell’accostamento ai nerazzurri e del suo impatto contro il Milan nel 2010: «Inter nell’ultimo giorno di mercato? Non lo so, c’è stato qualcosa. Devo finire la carriera qui a Genoa. L’Inter per me è tutto, mi ha portato in Italia. Ho fatto anni bellissimi, ho vinto tutto. Ora sono qui e spero di salvare il Genoa: questo è il mio obiettivo. Gol nel derby su punizione? Lo ricordo benissimo – sottolinea Pandev -. Era il mio primo derby dopo il mio ritorno a gennaio. Abbiamo vinto con un uomo in meno per 2-0. Mourinho mi disse: “Calcia tu. Fai gol poi esci”».