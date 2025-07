Pandev compie 42 anni, gli auguri dell’Inter: «Talento e intelligenza!»

Goran Pandev festeggia oggi il compimento dei 42 anni d’età, con l’Inter che non gli ha fatto mancare i suoi auguri per il lieto giorno.

LA STORIA – Goran Pandev resta nelle menti dei tifosi dell’Inter come colui che ha dato concretezza al desiderio di impresa nella notte di Monaco di Baviera del 2011. La sua rete del definitivo 3-2, dopo un match complicatissimo giocato contro una delle compagini più forti al mondo, ha alimentato le speranze del mondo nerazzurro di bissare lo storico successo in Champions League della stagione precedente. Ciò non si è poi verificato, ma nelle menti dei sostenitori dell’Inter resta il ricordo di un calciatore che ha sempre dato il massimo per difendere i colori nerazzurri e onorare la maglia da lui indossata.

Pandev e il messaggio affettuoso e denso di stima dell’Inter!

GLI AUGURI – Nella giornata in cui compie 42 anni, Pandev è stato omaggiato dall’Inter tramite un messaggio pubblicato sul sito ufficiale dei nerazzurri. Di seguito il suo contenuto: «Talento, spirito di sacrificio e grandissima intelligenza tattica: Goran Pandev è stata una pedina fondamentale dell’Inter che nel 2009/10 vinse tutto.

Cresciuto nel Settore Giovanile nerazzurro, Goran ha giocato per diversi club prima di tornare a Milano nel gennaio 2010: un innesto fondamentale, che cambiò in maniera decisiva l’atteggiamento tattico della squadra nerazzurra. Con la maglia dell’Inter Pandev ha collezionato 69 presenze e 8 reti, alcune delle quali pesantissime: rimangono indimenticabili per i tifosi nerazzurri i gol segnati contro il Milan in un derby del 2010 e a Monaco contro il Bayern nella Champions League 2010/11. Dopo aver vinto un campionato e il Torneo Viareggio con la Primavera nel 2002, dal suo ritorno all’Inter Goran ha conquistato sei trofei: uno Scudetto, due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, il Mondiale per Club e la Champions League del 2010».