Panchina d’oro, a Coverciano la premiazione: Inzaghi c’è! Due favoriti

Proprio in questi minuti a Coverciano è in scena la 33ª edizione della Panchina d’Oro, il prestigioso riconoscimento assegnato dal Settore Tecnico ai migliori allenatori della passata stagione. Presente anche l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, insieme ad altri allenatori della Serie A. Lui tra i favoriti per vincere il premio insieme a Gian Piero Gasperini, anche lui presente.

OGGI LA PREMIAZIONE – Come ogni anno, la Panchina d’Oro viene assegnata al miglior allenatore della Serie A, scelto dai propri colleghi. I principali candidati alla vittoria di questa edizione sono Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi, protagonisti di un’ultima stagione esaltante rispettivamente con Atalanta e Inter. Gasperini ha portato ancora una volta la sua Atalanta ai vertici del calcio italiano, confermandola tra le squadre più competitive e spettacolari del campionato. Dall’altra parte, Simone Inzaghi ha guidato l’Inter a una stagione da protagonista, con una solida gestione della rosa e una crescita costante della squadra.

ALLENATORI PRESENTI – Tra i protagonisti dell’evento, Simone Inzaghi è stato inquadrato insieme al fratello Filippo. Non sono mancati altri grandi nomi del calcio italiano, tra cui Antonio Conte e Claudio Ranieri, figure di spicco del panorama calcistico. L’arrivo di Gian Piero Gasperini è atteso con grande interesse, vista la sua candidatura tra i favoriti. Proprio in questi minuti si svolgeranno le votazioni, successivamente gli scrutini e la premiazione al vincitore finale.

Non solo Serie A: riconoscimenti in B e C

ALTRI PREMI – Oltre alla Panchina d’Oro per il miglior allenatore della Serie A, nel corso della cerimonia verranno assegnati anche altri riconoscimenti. Con il voto espresso dai presenti in mattinata, verranno premiati i migliori tecnici della Serie B e della Serie C, sottolineando l’importanza del lavoro svolto anche nelle categorie inferiori.