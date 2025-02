Palladino e il VAR: critico oggi, ma due anni fa difese l’errore contro l’Inter

La recente sconfitta della Fiorentina contro l’Inter ha acceso un acceso dibattito attorno alle dichiarazioni del tecnico viola, Raffaele Palladino. L’allenatore ha criticato aspramente il mancato intervento del VAR in occasione del calcio d’angolo da cui è scaturito il primo gol nerazzurro. Due anni fa, però, una situazione simile a suo favore la giustificò.

CAMBIATO PARERE? – Le lamentele di Raffaele Palladino, della società viola e di molti addetti ai lavori, non sono passate inosservate dopo Inter-Fiorentina, dopo un calcio d’angolo dato ai nerazzurro (che non c’era), dove poi è scaturito il gol. Le sue parole hanno scatenato un’ondata di commenti sul web. Soprattutto alla luce di alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso Palladino poco più di due anni fa, quando sedeva sulla panchina del Monza. Era gennaio 2023 e il club brianzolo aveva appena fermato l’Inter sul 2-2 in un match caratterizzato da una decisione controversa. Il direttore di gara aveva fischiato un fallo in attacco inesistente, impedendo ad Acerbi di segnare il gol dell’1-3 per i nerazzurri. In quell’occasione, Palladino aveva adottato un tono molto più diplomatico, dichiarando che il calcio è fatto di episodi e che gli errori arbitrali possono capitare.

LA COERENZA – Pur riconoscendo la svista, il tecnico si era mostrato comprensivo verso l’operato del direttore di gara, evitando polemiche e sottolineando l’impossibilità di intervenire attraverso il VAR per via delle regole vigenti: «Il calcio è fatto di episodi, a me non piace parlare di arbitri ma la regola è chiara, non c’è review se fischia prima che la palla entri. Qualcosa l’Inter avrà da recriminare, ma non faccio polemica, non ne parlo né a favore né contro, può anche sbagliare un arbitro». Oggi, invece, la sua posizione sembra essere stranamente cambiata radicalmente. Il caso del calcio d’angolo concesso all’Inter e l’impossibilità del VAR di correggere la decisione hanno suscitato una reazione molto più dura da parte dell’allenatore campano, che ha apertamente criticato il protocollo arbitrale e sollevato dubbi sulla sua applicazione.

Palladino, ora il protocollo andrebbe cambiato?

CRITICO OGGI – Due episodi simili, entrambi caratterizzati dall’impossibilità del VAR di intervenire, ma giudicati in maniera opposta dallo stesso Palladino. Il VAR continua a essere al centro delle polemiche nel calcio italiano. Se da un lato la tecnologia ha ridotto il numero di errori arbitrali, dall’altro la rigidità del protocollo e l’impossibilità di correggere alcune situazioni limite continuano a generare malcontento e discussioni. E, come dimostrato dal caso Palladino, la percezione delle decisioni arbitrali può variare notevolmente a seconda della posizione in cui ci si trova al momento della controversia.