Palacios ufficiale, adesso Inter-Atalanta | Speciale Calciomercato

IN VIDEO − Inter Chat, format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata (anche d’estate) e uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’Inter. La puntata dello “Speciale Calciomercato” di oggi sarà incentrata sul nuovo acquisto ufficiale della società meneghina: Tomas Palacios. Risolti gli ultimi dettagli burocratici, ma non sarà parte della partita odierna. Questa sera alle ore 20.45 c’è Inter-Atalanta. Ne parlano in diretta dalle ore 18.30 Romina Sorbelli in conduzione con il capo-redattore Davide Conzales ed il redattore Ivan Vanoni.