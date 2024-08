Palacios, ci siamo (finalmente!): affare chiuso. E l’Inter… Risparmia

Palacios sarà dell’Inter. Il club nerazzurro ha chiuso trovando l’accordo definitivo con l’Independiente Rivadavia, risparmiando anche qualcosa.

FINALMENTE – Ci siamo per l’arrivo di Tomas Palacios all’Inter. A riferirlo il collega argentino Cesar Luis Merlo di Tyc Sports. L’Inter, scrive il giornalista, ha chiuso per il giovane difensore argentino del 2003. Accordo trovato con l’Independiente Rivadavia, con lo stesso club nerazzurro che risparmierà anche un milione rispetto alle cifre di cui si parlava inizialmente. Non più 6,5 milioni di euro per arrivare a 11. Bensì 7 milioni più tre di bonus, che saranno distribuiti equamente tra Rivadavia e Talleres. Il giocatore ha già sostenuto le visite mediche e presto firmerà il contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2029. Nel pomeriggio era sorto qualche impiccio. Il ragazzo aspetta in hotel a Milano e domani dovrebbe firmare.

Palacios-Inter, mini-telenovela finita: ora firmerà!

FIRME – Ora si attendono solamente le firme per l’arrivo di Palacios. Impasse risolta. Sarà un nuovo difensore di Simone Inzaghi, che si prepara ad abbracciarlo a braccia aperte. A proposito del classe 2003, oggi Inter-News.it ha intervistato l’agente Fifa ed esperto di calcio argentino, Filippo Colasanto, per parlare proprio di Palacios. Caratteristiche importanti e tanta curiosità di vederlo all’opera. Probabilmente, i primi spezzoni di partita arriveranno dopo la sosta per le nazionali.