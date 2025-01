ESCLUSIVA IN – Palacios al Monza? Il ragazzo prende tempo. Una sola certezza!

La nostra redazione ha ascoltato nuovamente l’agente di Tomas Palacios, indagando sulla possibilità di un prestito col Monza. Ecco le ultime novità raccontate direttamente da Francisco Hernandez.

NUOVI RISVOLTI – L’assenza di Tomas Palacios tra gli uomini di Simone Inzaghi in partenza per la trasferta di Lecce non fa altro che alimentare i rumors di mercato degli ultimi giorni. Sul giovane difensore dell’Inter, arrivato la scorsa estate dall’Indipendiente Rivadavia, adesso sembra esserci sempre di più la pressione del Monza. Nella giornata di ieri la nostra redazione ha approfondito la questione, interrogando l’agente di Palacios in merito. In quell’occasione il procuratore, Francisco Hernandez, aveva commentato le parole di Adriano Galliani, Amministratore Delegato del club brianzolo, sull’interesse nei riguardi del giovane argentino.

Palacios, addio Inter? L’agente commenta i rumors sul Monza

VOLONTÀ E CERTEZZA – Quest’oggi, dopo la recente notizia della mancata convocazione di Palacios per Lecce-Inter, la nostra redazione ha ascoltato nuovamente Francisco Hernandez, per scoprire i nuovi risvolti della trattativa col Monza che sembra proseguire verso la soluzione del prestito. L’agente del difensore argentino ha reso chiare le volontà del suo assistito, senza sbilanciarsi troppo. Alla domanda di un possibile prestito fino a giugno, il procuratore di Palacios ha dichiarato in esclusiva alla nostra redazione: «Non sappiamo ancora se andrà. Lui vorrebbe restare per vincere con l’Inter. C’è la possibilità fino a giugno, ma nulla è stato ancora deciso». Alla vigilia di Lecce-Inter, dunque, sono questi gli aggiornamenti finora sulla possibile partenza di Palacios.