Palacios, l’Inter può chiudere oggi! Si prova lo scatto finale – Sky

L’Inter può chiudere oggi per Palacios. Giornata importante, dunque, per la dirigenza nerazzurra che sta lavorando con i colleghi argentini.

CHIUSURA – L’Inter prova ad accelerare per Tomas Palacios. Come riferisce Gianluca Di Marzio, tramite il suo podcast sul calciomercato per Sky Sport, oggi potrebbe essere già una giornata decisiva per la definitiva fumata bianca. Questo l’intervento del collega: «Oggi l’Inter può chiudere per Palacios, si sta trattando sui bonus con i dirigenti argentini». Inter e Independiente Rivadavia sono in continuo contatto, con il club nerazzurro che punta a chiudere il giovane difensore argentino del 2003. La Beneamata non andrà oltre i 6,5 milioni di euro di base fissa, che con i bonus andrà a toccare quota 11 milioni. Poi il ricavato sarà diviso dall’Independiente Rivadavia con il Talleres.

Palacios in chiusura: l’Inter accelera per il difensore

SCATTO – A sette giorni dalla chiusura del calciomercato, l’Inter prova lo scatto finale per Palacios. Il giocatore aspetta dall’Argentina e al contempo ha rifiutato le avances del Lipsia, che ha offerto agli argentini dieci milioni di euro. C’è solamente il club nerazzurro nella testa del giocatore, che non vede l’ora di prendere il volo verso Milano. Inzaghi ha voglia di abbracciare il suo nuovo difensore per chiudere il mercato e puntellare definitivamente la rosa. Nella testa del tecnico, Palacios dovrà fare da vice Alessandro Bastoni.