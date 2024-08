Palacios, l’Inter prova l’accelerata finale: una richiesta dal Talleres!

L’Inter fa sul serio per Tomas Palacios. Il difensore argentino di proprietà del Talleres è il profilo principale per rafforzare la difesa interista.

SCATTO – Arrivano ulteriori conferme in merito al fortissimo interesse dell’Inter verso Tomas Palacios. Il giovane argentino del 2003 in forza all’Independiente Rivadavia, ma di proprietà del Talleres, è corteggiato dall’Inter. Il club nerazzurro, come riferisce Fabrizio Romano, sta lavorando per trovare un accordo totale. Su di lui anche il corteggiamento di due club di Bundesliga: Stoccarda e Borussia Monchengladbach. Inoltre, lo stesso Palacios non è stato convocato per la sfida della Primera Division Argentina proprio tra Talleres e Independiente Rivadavia. Il motivo sembrerebbe legato al mercato. Inoltre, proprio alcuni minuti fa, Simone Inzaghi aveva nuovamente ribadito la volontà dell’Inter di andare a prendere un nuovo braccetto mancino. Inoltre, c’è una richiesta dallo stesso Talleres.

Palacios in forte orbita Inter: arriva una richiesta dal Talleres

CLAUSOLA – Continua Fabrizio Romano sul suo account X, secondo il cui Talleres ha chiesto all’Inter di inserire anche una sorta di clausola/percentuale sulla sua futura rivendita. Segno di come le due parti starebbero vicine alla conclusione dell’operazione. A quattordici giorni dal gong finale del calciomercato e a meno uno dal debutto ufficiale contro il Genoa di Gilardino in campionato, dunque, la Beneamata si avvicina prepotentemente al suo nuovo difensore. Palacios corre verso Milano.