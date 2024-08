Palacios pronto per l’Inter! Champions League, attesi i sorteggi | Speciale Calciomercato

IN VIDEO − Inter Chat, format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata (anche d’estate) e uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’Inter. La puntata dello “Speciale Calciomercato” di oggi sarà incentrata su quello che dovrebbe essere l’ultimo acquisto, cioè il difensore mancino Tomas Palacios. C’è grande attesa anche per i sorteggi di UEFA Champions League in programma giovedì alle 18, con l’Inter in prima fascia e ovviamente interessata. Di tutto questo ne parleranno oggi alle 18:30 la nostra Romina Sorbelli in conduzione, con il Direttore Responsabile, Riccardo Spignesi.