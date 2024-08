Palacios, firme in mattinata! Poi l’annuncio ufficiale dell’Inter – Sky

In chiusura Palacios all’Inter. Nelle prossime ore arriverà la firma sul contratto da parte del nuovo difensore argentino classe 2003.

ANNUNCIO A ORE – «Siamo agli ultimi dettagli burocratici per Palacios, in mattinata dovrebbe arrivare finalmente la firma del giovane difensore». Questo l’aggiornamento flash di Gianluca Di Marzio, direttamente dalla trasmissione di Sky Sport, Calciomercato – L’originale, presente per l’occasione a Siracusa. Dunque, ad un giorno dal gong finale del calciomercato estivo, l’Inter chiuderà nelle prossime ore per il giocatore del 2003. Domani in mattinata le firme e in giornata arriverà anche l’ufficialità da parte del club nerazzurro. Simone Inzaghi può presto abbracciare il suo nuovo braccetto mancino, che farà da vice Alessandro Bastoni. Mini telenovela che si avvia verso la sua conclusione.

Palacios all’Inter: finalmente ci siamo! Firme e annuncio

CHIUSURA – Firme e annuncio imminenti per Palacios con l’Inter. La trattativa con l’Independiente Rivadavia si è finalmente sbloccata. Il ragazzo, già a Milano dopo aver svolto le visite mediche e ottenuto l’idoneità sportiva al Coni, domani andrà in sede per mettere nero su bianco il suo passaggio definitivo all’Inter. Così la Beneamata chiude il suo mercato in entrata, esattamente ad un giorno dal gong finale del calciomercato. Infatti, il deadline è fissato a mezzanotte nella notte tra il 30 e il 31 agosto. In mezzo si giocherà lo scontro di campionato tra Inter e Atalanta, fissato alle 20.45.