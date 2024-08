Palacios, arriva la definitiva fumata bianca dell’Inter! Cifre e annuncio

Dopo un lungo andirivieni, ora è tutto davvero chiuso e sigillato: Tomas Palacios arriva all’Inter. Il difensore argentino è un nuovo rinforzo nerazzurro.

FUMATA BIANCA – Ora è tutto vero: Palacios arriva all’Inter. A confermarlo anche l’esperto di calciomercato per Sportitalia, Gianluigi Longari. Dopo una lunghissima trattativa con i dirigenti argentini, l’Inter ha finalmente la chiusa questa telenovela. Il giocatore del 2003 è un nuovo rinforzo del club nerazzurro. La firma sarà imminente, così come l’annuncio ufficiale. Operazione che si chiudere dunque ad un giorno dal gong finale del calciomercato estivo. Arrivati gli ultimi documenti dall’Independiente Rivadavia: domani dovrebbe arrivare l’annuncio da parte dell’Inter. Come riferisce anche Cesar Luis Merlo, giornalista di Tyc Sports, investimento complessivo da 10 milioni di euro: sette di base fissa più tre di bonus.

Palacios, finalmente è dell’Inter: domani l’annuncio ufficiale

ULTIMI DOCUMENTI – Domani, nel giorno di Inter-Atalanta, a pochissime ore dalla chiusura del calciomercato, l’Inter annuncerà l’arrivo definitivo di Palacios. Non è da escludere una sua presenza a San Siro. Infatti, il ragazzo del 2003 si trova a Milano ormai da inizio settimana, in attesa del via libera dall’Argentina. Semaforo verde arrivato proprio in questi minuti, con gli ultimi documenti arrivati. Simone Inzaghi abbraccia il suo quarto acquisto, dopo Josep Martinez, Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, e puntella il reparto difensivo.