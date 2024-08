Al via il Palacios day: attese visite e firma! E l’Inter ha un ultimo incontro – CdS

Oggi Tomas Palacios farà tutto l’iter necessario per diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Ieri mattina lo sbarco a Milano. Domani ultimo incontro con gli argentini.

ITER – Oggi è il Palacios day. Ieri il difensore argentino classe 2003 è sbarcato a Milano e dopo una domenica di riposo, in modo da assestarsi un po’ visto il grande viaggio e il fuso orario, oggi farà tutto l’iter necessario per diventare un nuovo giocatore dell’Inter. In mattinata sono previste le visite mediche di rito, per poi ottenere l’idoneità sportiva presso il Coni. Successivamente la firma sul contratto in Viale Liberazione. Simone Inzaghi, dunque, si prepara ad abbracciare il tanto agognato difensore mancino, che farà, dopo un periodo di ambientamento, il vice Alessandro Bastoni. Ma l’Inter domani, scrive il Corriere dello Sport, incontrerà per un’ultima volta l’Independiente Rivadavia e gli agenti del ragazzo.

Ultimo incontro per Palacios tra l’Inter e gli argentini

ULTIMO SUMMIT – Domani è atteso appunto un secondo e ultimo incontro tra l’Inter, l’Independiente Rivadavia e gli agenti di Palacios. Bisogna limare ancora qualche piccolissimo dettaglio, per un investimento complessivo da 11 milioni di euro così composto: 6,5 di base fissa più 4,5 di bonus. L’arrivo del difensore argentino libera anche Alessandro Fontanarosa, libero adesso di trasferirsi in prestito alla Reggiana in Serie B. La rosa è praticamente al completo in ogni reparto.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua