Pagelle Sparta Praga-Inter (0-1): due da 7! Uno sotto il 6 – CdS

Arrivano le pagelle di Sparta-Praga Inter, match conclusosi 0-1 allo Stadion Letna. I nerazzurri sono ad un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi di finale.

SUCCESSO – L’Inter ha vinto ieri sera contro lo Sparta Praga per 1-0, grazie al secondo gol stagionale in Champions League di Lautaro Martinez. Una grande rete quella del capitano, arrivata al volo sul traversone di Alessandro Bastoni. Con questo successo, la squadra di Simone Inzaghi è risalita al quarto posto in classifica e adesso per arrivare agli ottavi direttamente basta un solo punto mercoledì prossimo contro il Monaco a San Siro. Ritornando alla partita di ieri, buona prestazione di tutta la squadra con due picchi: Lautaro Martinez e Stefan de Vrij. Entrambi hanno beccato un 7 in pagella.

Le pagelle di Sparta Praga-Inter 0-1: solo Thuram sotto il 6

VOTI – Oltre ai 7 di Lautaro Martinez e de Vrij, nelle pagelle di Sparta Praga-Inter, stilate dal Corriere dello Sport, spuntano buoni voti: 6,5 per Sommer, Bastoni, Barella, Frattesi e Carlos Augusto; poi sufficienza garantita per Pavard, Dumfries, Darmian, Asllani, Zielinski, Mkhitaryan e Dimarco. Mentre l’unico giocatore a non prendere la sufficienza è Marcus Thuram: 5,5. Il francese non è riuscito, a detta del quotidiano romano, ad entrare in partita come invece ha fatto il compagno Lautaro. Inzaghi si prende un buon 6,5.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia