Pagelle Milan-Inter (1-1): Calhanoglu da 7! Poi due bocciati – CdS

La semifinale di andata tra Milan e Inter è finita 1-1 a San Siro. Calhanoglu segna contro la sua ex squadra, mentre due pasticciano. Le pagelle di Milan-Inter, realizzate dal Corriere dello Sport.

LA SFIDA – Finisce in parità il primo atto della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter. Calhanoglu risponde a Tammy Abraham e rinvia tutto al 23 aprile, quando ci sarà il derby di ritorno. Un gol ciascuno e un pareggio tutto sommato giusto. Adesso per i nerazzurri, testa al Parma in campionato e poi al grande scontro con il Bayern Monaco all’Allianz Arena il prossimo 8 aprile. Ma per quanto riguarda la partita di ieri sera, il Corriere dello Sport ha stilato le pagelle, sottolineando la buona prestazione di Calhanoglu, che si merita un 7 pieno. Ma in casa Inter si registrano anche due sonore bocciature.

Le pagelle di Milan-Inter 1-1: Calhanoglu si esalta, Bisseck e Frattesi male

PAGELLE – Se da un lato Calhanoglu è il migliore dell’Inter, dall’altro Bisseck e Frattesi sono i peggiori. Per entrambi voto 5. Il tedesco, sia ieri che tre giorni fa contro l’Udinese, non marca bene e si fa infilare dagli attaccanti, stavolta è capitato ad Abraham. Rimandate le prove di Carlos Augusto, Thuram e del Tucu Correa. Per tutti e tre, voto 5,5. Sufficienza invece per Pavard e de Vrij. Mentre, danno vita ad una buona prestazione i vari Josep Martinez, Bastoni, Mkhitaryan, Barella e Zalewski. Per questi quattro, c’è un 6,5.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Vitiello