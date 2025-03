Pagelle Inter-Udinese (2-1): Sommer (+2) 7,5! Flop subentrati – CdS

L’Inter ha vinto per 2-1 contro l’Udinese, raccogliendo la quinta vittoria di fila tra tutte le competizioni. Yann Sommer decisivo nel finale. E nelle pagelle di Inter-Udinese, il Corriere dello Sport lo sottolinea.

RITORNO CON VITTORIA – Inter schiacciasassi nel primo tempo, da gestione con qualche rischio nella ripresa. Inter-Udinese è finita 2-1 a favore della formazione nerazzurra, che riparte bene dopo la sosta per le nazionali. Simone Inzaghi azzecca la formazione iniziale, con due “riserve” che decidono la partita di San Siro: ossia Marko Arnautovic e Davide Frattesi (clicca qui per vedere gol e highlights). Ma grande prestazione anche di Yann Sommer, prodigioso in due interventi su Lorenzo Lucca e Oumar Solet. Di seguito le pagelle della partita, stilate dalla redazione del Corriere dello Sport.

Le pagelle di Inter-Udinese 2-1: Sommer, Dimarco e Mkhitaryan al top

PAGELLE – I voti di Inter-Udinese, per quanto riguarda i nerazzurri, del Corriere dello Sport esaltano nello specifico tre giocatori: Sommer, Mkhitaryan e Federico Dimarco. Per tutti e tre, un bellissimo e meritato 7,5. Mezzo punto in meno per gli autore dei due gol Arnautovic e Frattesi. La retroguardia interista è ben attenta, tant’è che Acerbi, Pavard e Carlos Augusto si beccano un ottimo 6,5. Chi invece ha fatto male sono i subentrati: malissimo Bisseck, 5, rimandati sia Nicolò Barella che Joaquin Correa: 5,5. L’unica azione degna di nota del sardo è il giallo utilissimo che si becca sul finire della partita per fermare Payero. L’unico subentrante a salvarsi: Kristjan Asllani con 6.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno