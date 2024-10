Pagelle Inter-Torino (3-2): Thuram 8,5! In difesa 2 super voti – CdS

Vittoria per 3-2 dell’Inter ieri sera a San Siro contro il Torino. I nerazzurri conquistano il terzo successo di fila tra campionato e Champions League, grazie ad Marcus Thuram in formato meraviglia. Le pagelle di Inter-Torino.

SUCCESSO – Altra vittoria per l’Inter e altra vittoria per 3-2. Dopo quella di Udine, anche contro il Torino finisce con il medesimo risultato. I nerazzurri dominano il match, sfruttando anche l’uomo in più per il rosso dopo 20′ di Maripan. Protagonista assoluto Thuram. I campioni d’Italia si trovano momentaneamente secondi in classifica, a meno due dal Napoli capolista. Il Corriere dello Sport ha stilato le pagelle della partita disputatasi a San Siro. Thuram ovviamente si becca un voto stellare, ma anche in difesa ci sono due exploit. Di seguito le pagelle dei nerazzurri in Inter-Torino.

Pagelle Inter-Torino, Thuram incanta! Sotto la sufficienza solamente due

PAGELLE – A San Siro, l’Inter chiude in bellezza prima di andare in pausa nazionali. Anche se il problema gol incassati rimane persistente. Il migliore del match è ovviamente Thuram. Il Corriere dello Sport gli dà un grande 8,5. Altri due voti positivi provengono dalla difesa: Alessandro Bastoni 7,5 (coperture difensive più qualità e assist in avanti) e Benjamin Pavard 7 (pazzesca la chiusura nel finale). Alcuni 6,5: da Hakan Calhanoglu a Henrikh Mkhitaryan fino a Francesco Acerbi. Sufficienza, invece, per i vari Yann Sommer, Matteo Darmian, Denzel Dumfries, Davide Frattesi e Lautaro Martinez. Mentre 5,5 Mehdi Taremi e pesante 5 a Yann Aurel Bisseck (altro errore da matita blu). Simone Inzaghi si becca un 6,5.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonello Gioia