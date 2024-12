Pagelle Inter-Parma (3-1): Mkhitaryan incanta! Poi bocciatura – CdS

L’Inter ha regolato il Parma 3-1, meritando ampiamente la vittoria contro la formazione ducale. Grandissima prestazione di Mkhitaryan. Il Corriere dello Sport ha stilato le pagelle di Inter-Parma.

VITTORIA CON MERITO – L’Inter ritorna in campo dopo il dramma Bove e Firenze e lo fa alla grande, battendo il Parma 3-1 e riportandosi almeno per due notti a meno uno dal Napoli di Antonio Conte. Per i nerazzurri vittoria tutt’altro che scontata contro un Parma ben messo in campo e organizzato. Nel primo tempo apre Dimarco, poi nella ripresa la chiudono prima Barella e poi Thuram. Inutile l’autogol di Darmian nel finale di partita. A brillare sicuramente Henrikh Mkhitaryan, autore addirittura di due assist e del premio “Panini Player of the Match“. Il Corriere dello Sport ha stilato le pagelle di Inter-Parma.

Pagelle Inter-Parma 3-1: Mkhitaryan vola! Lautaro Martinez no: 5

PAGELLE – In Inter-Parma, prestazione maiuscola di Mkhitaryan che si becca un 7,5. Due assist per l’armeno, il secondo per Barella è da cineteca. Poi spuntano due 7: entrambi per gli autori dei gol Barella e Dimarco. Mentre Thuram, l’autore del terzo sigillo, mezzo punto in meno: 6,5. Stesso voto anche per Bisseck in difesa. Per il resto, prestazione sufficiente e da 6 in pagella per i vari: Sommer, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Asllani, Correa e Buchanan. Per lo sfortunato Darmian 5,5; mentre il voto più basso dell’Inter va a Lautaro Martinez: 5! Simone Inzaghi si prende un 7.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia