Pagelle Inter-Napoli (1-1): Acerbi 7! Da notare due pesanti 5 – CdS

Inter-Napoli, scontro diretto della dodicesima giornata di Serie A, è terminato 1-1. Una sfida combattuta che alla fine non ha avuto un vincitore. Acerbi tra i migliori in campo. Le pagelle di Inter-Napoli, stilate dal Corriere dello Sport.

PARI E PALI – Alla fine dei giochi Inter e Napoli non si fanno male e guadagnano un punto a testa. Per la gioia di Atalanta, Fiorentina, Lazio e Juventus. Al Meazza partita molto combattuta, con gli azzurri che passano in vantaggio su uno schema da calcio d’angolo con lo scozzese Scott McTominay e l’Inter che riagguanta la partita con la botta tremenda di Hakan Calhanoglu. Nella ripresa, poi, lo stesso Calhanoglu si divora il rigore del vantaggio e del sorpasso in classifica. Di seguito le pagelle stilate dal Corriere dello Sport, che regala un grande voto al rientrate Francesco Acerbi.

Pagelle Inter-Napoli 1-1, Acerbi 7 ma pure due 5 in attacco

PAGELLE – Il Corriere dello Sport ha stilato le consuete pagelle di Inter-Napoli, riservando un bel 7 ad Acerbi. Il difensore ha annullato Romelu Lukaku, mettendoci una pezza anche sulle folate di Khvicha Kvaratskhelia. Poi diverse sufficienze: Sommer, Pavard, Bastoni, Barella, lo stesso Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. Doppio 5 invece in avanti per Lautaro Martinez e Marcus Thuram, annullati da Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani. Poi un 5,5 per Dumfries, che si è pure guadagnato un rigore. Mentre Simone Inzaghi si prende un 6,5.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno