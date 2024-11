Pagelle Inter-Lipsia (1-0): de Vrij da 7, ma non è il solo! – CdS

L’Inter ha battuto ieri sera il Lipsia per 1-0 allo Stadio San Siro di Milano. Una vittoria di misura, ma meritata per i nerazzurri, che sono adesso primi in classifica in Champions League. Le pagelle di Inter-Lipsia stilate dal Corriere dello Sport. Al top de Vrij.

ALTRA VITTORIA – Terzo 1-0 di fila per l’Inter di Simone Inzaghi, che ieri sera ha regolato pure il Lipsia di Marco Rose a San Siro, prendendosi la vetta solitaria della super classifica di Champions League (in attesa del Liverpool in campo stasera con il Real Madrid). A San Siro è stata un’Inter solida, unica squadra imbattuta in Europa, che ha sbloccato il match con autogol, ma che ha creato tante palle-gol soprattutto nel primo tempo. L’unico difetto: l’istinto killer sotto porta per rendere ancora più rotondo il risultato. Il Corriere dello Sport ha stilato le consuete pagelle, assegnando un grande voto a Stefan de Vrij: 7.

Pagelle Inter-Lipsia 1-0: de Vrij il migliore in campo

VOTI – De Vrij il migliore in campo di Inter-Lipsia, non solo ha propiziato il gol dell’1-0, ma ha sostituito alla grande Francesco Acerbi in difesa. Per l’olandese un bel 7 in pagella. Ma non è il solo: anche Simone Inzaghi in panchina lo segue a ruota. Per il resto, prestazioni da 6,5 per Sommer, Bastoni, Dumfries, Barella, Dimarco, Thuram e Lautaro Martinez. Poi, a completare le pagelle di Inter-Lipsia, arrivano le sufficienze per Pavard, Bisseck, Carlos Augusto, Calhanoglu, Mkhitaryan, Zielinski, Taremi e Arnautovic.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia