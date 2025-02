Pagelle Inter-Lazio (2-0): Arnautovic da 8! Tre non incidono – TS

Vittoria dell’Inter contro la Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia, con Marko Arnautovic grande protagonista. Le pagelle di Inter-Lazio stilate da Tuttosport.

MASSIMO RISULTATO COL MINIMO SFORZO – Non un’Inter brillantissima quella che ieri sera ha battuto la Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia. Marko Arnautovic mattatore della serata con un gol meraviglioso al volo dalla distanza. Poi Hakan Calhanoglu nella ripresa ha chiuso la partita trasformando un calcio di rigore. Massimo risultato col minimo sforzo dell’Inter, che ha tirato solamente quattro volte e due di questi tiri si sono infilati alle spalle di Mandas. Adesso testa alla partitissima di campionato contro il Napoli, in programma sabato pomeriggio alle ore 18 allo Stadio Diego Armando Maradona. Di seguito le pagelle stilate da Tuttosport.

Le pagelle di Inter-Lazio 2-0: Arnautovic top, Taremi più altri due male

PAGELLE – Brilla Arnautovic ma meno Taremi. Le pagelle di Inter-Lazio condannano nello specifico tre giocatori. L’iraniano su tutti, visto che si becca un 5, ma anche Frattesi e Darmian. Per entrambi 5,5. Inoltre, le condizioni dell’esterno saranno valutate nelle prossime ore, dal momento che è uscito intorno alla mezz’ora di gioco. Ci sono anche due 7 da sottolineare: quelli di de Vrij e Bisseck in difesa. Poi mezzo punto in meno per Dumfries, Asllani, Calhanoglu e Correa. Sufficienza per il resto della compagnia. Per Inzaghi 7.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini