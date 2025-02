Pagelle Inter-Genoa (1-0), 7 per i Martinez! E per un altro – CdS

Pagelle Inter-Genoa 1-0 stilate dal Corriere dello Sport e che esaltano in particolare tre giocatori. I nerazzurri si sono presi il momentaneo primo posto. Bene i Martinez.

MIGLIORI – L’Inter ha vinto contro il Genoa per 1-0 grazie alla rete di Lautaro Martinez, che diventa il primo marcatore straniero nella storia dell’Inter ad andare in doppia cifra per sei stagioni consecutive. Il Toro ha timbrato di testa su calcio d’angolo di Calhanoglu. Una partita molto complicata a San Siro, con l’Inter che gioca il peggior primo tempo della sua stagione anche in termini numerici (senza tiri in porta). Nella ripresa, la squadra di Simone Inzaghi alza leggermente i giri e si porta a casa i tre punti grazie alla testata di Lautaro Martinez. Il Corriere dello Sport ha voluto premiare il Toro assegnandogli un bel 7 in pagella. Ma non solo è il Martinez a giocare bene, anche il portiere Josep, al suo debutto in campionato, si becca un 7 per il super intervento su Ekuban quando il risultato era sullo 0-0.

Le pagelle di Inter-Genoa 1-0, tre 7: non solo i Martinez ma anche Acerbi

PAGELLE – Nell’Inter tanti giocatori sottotono soprattutto nel primo tempo. Oltre ai 7 per Lautaro e Josep Martinez, viene premiato dal Corriere dello Sport anche Francesco Acerbi. Poi 6,5 per Pavard e Calhanoglu. Il turco entra bene e confeziona l’assist su corner per il gol di Lautaro. Per il resto sufficienza per Bastoni, Dumfries, Zielinski e Dimarco. Mezzo punto in meno per Mkhitaryan e Taremi (5,5). Bocciato il Tucu Correa, che si prende un sonoro 5.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia