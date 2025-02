Pagelle Inter-Fiorentina (2-1): Acerbi al top! Uno non arriva al 6 – CdS

L’Inter ha trionfato ieri sera contro la Fiorentina per 2-1 e si è portata a meno uno dal Napoli capolista. Super Acerbi. Le pagelle di Inter-Fiorentina stilate dal Corriere dello Sport.

VITTORIA – Serviva una reazione e questa è puntualmente arrivata. Ieri sera a San Siro, è scesa in campo un’Inter rognosa e determinata, tanto da voler azzannare la Fiorentina sin dai primi minuti. Nonostante lo scempio arbitrale tra errori e compensazione, la vittoria dei nerazzurri è più che meritata. Adesso il primo posto dista solamente un punto e nel prossimo weekend, la Beneamata sarà ospite allo Stadium per il derby d’Italia contro la Juventus, mentre il Napoli volerà all’Olimpico per giocare contro la Lazio. Ritornando al match di ieri sera a San Siro, il Corriere dello Sport ha stilato le pagelle di Inter-Fiorentina, evidenziando la prestazione top di Francesco Acerbi. Ritornato dopo 80 giorni di malattia, l’ex Lazio ha giocato alla grande mettendosi in tasca il vice-capocannoniere della Serie A Moise Kean. Per Acerbi voto 7.

Le pagelle di Inter-Fiorentina 2-1: Acerbi impeccabile, Darmian il peggiore

PAGELLE – Le pagelle di Inter-Fiorentina, da parte del quotidiano romano, non si sono fermate solamente ad Acerbi. Il 7, infatti, se lo meritano anche Barella, Zielinski e Arnautovic. Poi mezzo punto in meno per Pavard, Zalewski, Carlos Augusto e Lautaro Martinez. Mentre la sufficienza è garantita ai vari Sommer, Bastoni, Calhanoglu, Mkhitaryan, Frattesi e Thuram. Il peggiore in casa Inter è Matteo Darmian: 5,5. Paga il rigore, che comunque è inesistente. Bene anche Simone Inzaghi: 7.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno