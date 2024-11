Pagelle Inter Arsenal (1-0), Calhanoglu top! Ma pure un 5,5 – CdS

All’Inter è bastato un calcio di rigore di Calhanoglu per regolare l’Arsenal e portarsi a 10 punti in classifica in Champions League. Il Corriere dello Sport ha stilato le pagelle di Inter-Arsenal. C’è pure un rimandato.

CORTO MUSO – La serata perfetta per l’Inter e Simone Inzaghi, che ieri sera hanno vinto contro l’Arsenal di Mikel Arteta non subendo gol per la quarta volta consecutiva in Champions League. E per di più con tanti pezzi da novanta fuori dall’inizio. Gran partita dell’Inter, che si sbarazza dei Gunners a San Siro per 1-0, grazie al rigore trasformato nel recupero del primo tempo da Hakan Calhanoglu. Poi tanta difesa, organizzazione tattica e compattezza per murare le offensive della squadra inglese. Il turco è il migliore della partita. Di seguito le pagelle stilate dal Corriere dello Sport in merito a Inter-Arsenal.

Pagelle Inter-Arsenal 1-0: Calhanoglu 7,5! Rimandato Frattesi

PAGELLE – Voti pressoché tutti positive nelle pagelle di Inter-Arsenal per i giocatori nerazzurri. Il Corriere dello Sport premia ovviamente Calhanoglu, che si becca un meritato 7,5. Perfetto in regia e glaciale dal dischetto. Mezzo punto in meno per i compagni de Vrij, Bisseck, Dumfries e Darmian. Prova da 6,5 per Sommer, attento sui corner insidiosi dell’Arsenal, Pavard e i subentrati Barella e Mkhitaryan. Sufficienza, invece, per il resto della squadra: da Zielinski a Lautaro Martinez, passando per Asllani, Taremi e Thuram. L’unico giocatore a scendere sotto il 6, è Davide Frattesi. Il centrocampista si becca 5,5. Nota di merito per Simone Inzaghi, che ottiene lo stesso voto del match winner Calhanoglu.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonello Gioia