Pagelle Feyenoord-Inter (0-2): Bastoni, che maestria! Poi un 5 – TS

L’Inter si è sbarazzata del Feyenoord 0-2 ieri al de Kuip facendo suo il primo atto della doppia sfida agli ottavi di Champions League. Grande prova di Alessandro Bastoni. Le pagelle di Feyenoord-Inter.

IL MIGLIORE – Poteva essere 0-3, ma causa il rigore sbagliato da Piotr Zielinski, l’Inter è ritornata a Milano con un paio di reti all’attivo. Va bene lo stesso. Ma martedì prossimo ci sarà da difendere e gestire questo doppio vantaggio perché il Feyenoord arriverà a San Siro in modalità “o la va o la spacca”. Ottima prova dei nerazzurri, decimati dagli infortuni sulle corsie, a Rotterdam. Nel catino bollente del de Kuip, la squadra di Simone Inzaghi soffre un po’ nella prima mezz’ora, ma dopo la rete di Marcus Thuram si scioglie e al quarto della ripresa trova pure il raddoppio con Lautaro Martinez. Il migliore della partita secondo i colleghi di Tuttosport è Alessandro Bastoni, che si prende un bellissimo 7,5. Gli altri voti nelle pagelle di Feyenoord-Inter.

Le pagelle di Feyenoord-Inter 0-2: Bastoni top, Zielinski flop

PAGELLE – Il peggiore di Feyenoord-Inter è Zielinski. Il polacco entra in partita leggermente dopo e intorno all’ora di gioco si divora il rigore dello 0-3, che avrebbe difatti ipotecato la qualificazione. Per il resto, voto 7 per Thuram, Lautaro Martinez, Acerbi e Dumfries. Mezzo punto in meno per de Vrij, Barella e Asllani. Mentre entra ancora male Taremi, che non va oltre il 5,5. Sufficienza per Josep Martinez.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino