Pagelle Empoli-Inter (0-3): Frattesi top 7,5! Pure quattro da 6,5 – CdS

Empoli-Inter è termina 0-3, con il successo netto dei nerazzurri contro la squadra toscana. Frattesi il migliore della sua squadra con ben due gol segnati. Le pagelle di Empoli-Inter stilate dal Corriere dello Sport.

REAZIONE – Vittoria agevole per l’Inter sul campo dell’Empoli per 0-3. I nerazzurri hanno reagito alla grande dopo l’amaro 4-4 contro la Juventus a San Siro. In grande spolvero Davide Frattesi, che segna due gol e non esulta, per rispetto della sua ex squadra. A timbrare il cartellino anche Lautaro Martinez, che dopo i gol contro l’Udinese e quello a Roma, trova il suo quarto sigillo in campionato (il quinto in stagione, considerando pure la Champions League. Tutta l’Inter bene nel complesso al Castellani, tant’è che dalle pagelle stilate dal Corriere dello Sport non spunta nemmeno un’insufficienza. Tutti dal sei a salire.

Pagelle Empoli-Inter 0-3, Frattesi e Lautaro Martinez da 7,5

PAGELLE – In merito alle pagelle di Empoli-Inter, brillano le prestazioni di Frattesi e Lautaro Martinez. Per il primo doppietta personale molto importante, che gli permette di salire a quota tre gol in campionato. Il Toro prima fa l’assist al centrocampista per il secondo gol nerazzurro e poi si mette in proprio segnando il 3-0 su assist di Nicolò Barella. Per entrambi prestazione da 7,5. Poi diversi 6,5: da Barella a Mkhitaryan passando per Darmian e de Vrij. Per il resto tutti 6. Nota di merito a Inzaghi, che gestisce bene la sua rosa, e si regala un 7 in pagella.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno