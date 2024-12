Pagelle Bayer Leverkusen-Inter (1-0): Bastoni flop, bene in 3 – CdS

L’Inter ha rimediato ieri a Leverkusen la seconda sconfitta stagionale, dopo quella in campionato con il Milan. I nerazzurri cadono nel finale. Le pagelle di Bayer Leverkusen-Inter stilate dal Corriere dello Sport.

CADUTA – Cade l’imbattibilità europea dell’Inter e anche l’inviolabilità di Yann Sommer, che aveva conquistato cinque clean sheet consecutivi. I nerazzurri cadono al 90′ per opera di Nordi Mukiele, il quale si è ritrovato il pallone in area di rigore dopo un mezzo flipper mal gestito dalla difesa interista, e lo ha scaraventato in rete facendo esplodere la Bay Arena. Un gol che vale l’aggancio in classifica proprio all’Inter. Per la squadra di Simone Inzaghi, adesso, servirà raggiungere la qualificazione diretta agli ottavi di finale passando per le sfide contro Sparta Praga e Monaco. Ieri, tanti giocatori sottotono, a partire da Alessandro Bastoni, che nelle pagelle stilate dal Corriere dello Sport, si becca un sonoro 5.

Pagelle Bayer Leverkusen-Inter 1-0, Bastoni 5! Tre da 6,5

PAGELLE – Bayer Leverkusen-Inter indigesto per Bastoni, che appunto prende una sonora insufficienza. Rimandati anche i compagni Barella, Asllani, Carlos Augusto, Dimarco, Thuram, Lautaro Martinez e Taremi. Per loro, il Corriere dello Sport, assegna un 5,5. Poi prestazione da 6 invece per Bisseck, Darmian, Frattesi e Zielinski. Mentre i migliori dell’Inter sono tre: Sommer, de Vrij e l’ex Calhanoglu. Tutti e tre hanno preso 6,5. Rimandato, infine, anche Simone Inzaghi (5,5), la cui squadra, scesa in campo solo per pareggiare, ha rinunciato praticamente ad attaccare.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonello Gioia