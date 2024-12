Paganini: «Castro? L’Inter lo ha bloccato. Su Ricci, derby di mercato!»

Paolo Paganini ha indicato lo stato del mercato nerazzurro, pronunciandosi sull’interesse dell’Inter per Santiago Castro e Samuele Ricci.

IL COMMENTO – Il giornalista Paolo Paganini ha parlato a 90º minuto, su Rai2, delle strategie dell’Inter per le prossime sessioni di mercato, lanciando una vera e propria bomba sul fronte legato a Santiago Castro. Secondo l’esperto di calciomercato, infatti, i nerazzurri hanno individuato nell’attaccante del Bologna il vice-Lautaro Martinez: «Il mercato dell’Inter è per gennaio e anche per giugno. I nerazzurri hanno già praticamente bloccato Santiago Castro, così da lasciare Fabbian a Bologna. Al contempo, attenzione perché l’Inter si è inserita anche nella corsa per Ricci, nell’ottica di un derby di mercato contro il Milan. In questo contesto, il Torino, che è alla ricerca di un sostituto di Zapata, guarda ad Arnautovic come una delle possibili alternative in attacco».

Inter e il mercato estivo: tra Castro e Ricci, promessi i ‘fuochi d’artificio’

PIATTO RICCO – L’Inter, quindi, intende arricchire ulteriormente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in vista del raggiungimento degli obiettivi futuri, in Italia e in Europa. Riuscire ad ingaggiare due talenti del calibro di Santiago Castro e Ricci, il cui valore è già testimoniato dal rendimento che i due riescono a garantire in Serie A, significherebbe lanciare un messaggio molto chiaro alle rivali italiani ed estere. Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin sono già al lavoro per regalare al piacentino due regali da scartare non sotto l’albero, ma durante le vacanze estive.