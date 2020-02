Padelli, tocca a te. Inter, no rischi Handanovic: la situazione – GdS

Questa sera si giocherà il derby di Milano. Il grande dubbio in casa Inter riguarda la presenza o meno del capitano Handanovic, anche se i dubbi sulla presenza di Padelli ormai sembrano diradarsi

TITOLARE – Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” nell’edizione odierna, ormai non ci sono più dubbi: questa sera toccherà a Daniele Padelli difendere i pali dell’Inter nel derby. Samir Handanovic, dopo l’ottimismo di inizio settimana, non ha lavorato mai col pallone non trovando le sensazioni giuste. Per questo motivo tocca al suo vice pronto a sostituirlo per la seconda partita in stagione.