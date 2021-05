Padelli primo a lasciare l’Inter: per Inzaghi il sostituto tra i pali è già in casa

Padelli non è più un tesserato dell’Inter. Resterà in rosa fino al 30 giugno 2021 come da contratto ma continuerà la sua carriera – ormai arrivata agli sgoccioli – altrove. Inzaghi ripartirà da un “nuovo” terzo portiere

TERZO PORTIERE – Il mercato estivo aprirà ufficialmente il 1° luglio ma dal 24 maggio si possono già annunciare i trasferimenti a parametro zero. In casa Inter il primo annuncio è arrivato ieri: Daniele Padelli è (nuovamente) un calciatore dell’Udinese (vedi comunicato). Al suo arrivo a Milano Simone Inzaghi non potrà contare sull’esperto estremo difensore classe ’85 ma a livello numerico non cambia nulla in rosa, per ora. Il ruolo di terzo portiere, fino a nuovo ordine, verrà ricoperto da Filip Stankovic, attuale numero 1 e capitano dell’Inter Under-19 impegnata nel Campionato Primavera 1. Una soluzione interna low cost finché non verrà fatta chiarezza sul pacchetto di portieri su cui dovrà contare Inzaghi nella prossima stagione. Stankovic ha alcune richieste dalla Serie B ma l’Inter, per il momento, non può privarsene. Il 1° luglio faranno ritorno ad Appiano Gentile diversi portieri cresciuti nel Settore Giovanile dell’Inter ma difficilmente qualcuno si fermerà. Nello spogliatoio mancherà l’esperienza e la fede interista di Padelli, ma all’Inter è arrivato il tempo di lanciare i giovani.