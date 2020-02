Padelli, l’agente: “Massacrato dopo il Milan. Viviano-Inter? Marotta dice…”

Condividi questo articolo

Silvano Martina, agente di Padelli, ha parlato ai microfoni di “Cittaceleste” delle critiche al portiere dell’Inter dopo gli errori nel derby contro il Milan. Il procuratore ha poi svelato un retroscena sull’ipotesi Viviano

CATTIVERIA – Silvano Martina, agente di Daniele Padelli, è tornato sugli errori nel derby tra Inter e Milan e sulle critiche eccessive: «È stato massacrato, ma sul primo gol non poteva fare niente. Sul secondo poteva fare meglio, ma Ibrahimovic ha tirato da 2 metri. Non è una papera, ma un errore che può capitare. La critica ci sta, la cattiveria no. E’ rimasto male, alla fine le colpe erano di tutti».

FORTUNA E MAROTTA – Martina ha poi parlato della sfida di domenica contro la Lazio e dell’ipotesi Viviano-Inter: «Ero al telefono proprio con Padelli. Era motivato, era sereno. Mi ha detto che spera in un pizzico di fortuna, perchè contro la Lazio servirà anche quella… Viviano? In realtà non credo che arriverà. Sentendo Marotta e non credo arriverà…».

Fonte: Cittaceleste.it.