Pablo Marì non in pericolo di vita dopo l’accoltellamento: l’annuncio di Galliani

La notizia – tragica – di serata è l’accoltellamento a cinque persone al centro commerciale di Assago: una persona è morta, due sono feriti gravi. L’episodio riguarda anche il calcio e nello specifico il Monza, perché uno degli accoltellati è il difensore Pablo Marì (vedi articolo). L’AD dei brianzoli Galliani rassicura: non è in pericolo di vita.

MOMENTO TERRIBILE – Il calcio italiano sta mostrando in queste ore la vicinanza a Pablo Marì, difensore del Monza accoltellato da uno squilibrato (preso in serata) mentre faceva la spesa. Adriano Galliani, all’uscita dall’ospedale Niguarda a Milano dopo averlo visto, racconta: «Probabilmente l’ha salvato la sua altezza, purtroppo ha visto questo delinquente che ha accoltellato alla gola una persona, non so se quella che è morta. Ha visto quello che è successo, mi ha detto che è un qualcosa di sconvolgente. Come sta? Non ha ferite agli organi. Ha ferite alla schiena e alla bocca, lui non ricorda se ha avuto una colluttazione ma ha due punti alla bocca. Ha ferite alla schiena, per fortuna ha lesionato i muscoli ma non i polmoni o organi vitali. Non è in pericolo, certo è un qualcosa che ha sconvolto la squadra. Li abbiamo pregati di non venire, anche perché non si può stare più di tanti qua. È sconvolgente, penso alla ragazza che è morta che aveva trent’anni. Come sta? A me è sembrato abbastanza bene, però non sono medico e non so dire. Però è lucido, è andata la moglie e io sono entrato con Raffaele Palladino. Pablo Marì è troppo forte: mi ha detto che lunedì sera sarà in campo (ride, ndr)».