Orlandoni nello staff di Chivu! L’Inter si riaffida agli… Interisti – Sky

Orlandoni pronto a fare ritorno all’Inter per entrare nello staff di Cristian Chivu. L’Inter, dopo aver affidato la panchina ad un eroe del Triplete, è pronta a riportare alla base un altro storico di quella squadra lì.

NELLO STAFF – Paolo Orlandoni verso il ritorno all’Inter. L’ex terzo portiere nerazzurro, presente nella rosa del Triplete del 2010 con José Mourinho in panchina, è pronto a rientrare alla base. Come riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport, lo staff nerazzurro è in via di definizione. Domani peraltro verrà annunciato ufficialmente come nuovo allenatore nerazzurro Cristian Chivu. Orlandoni andrà ad affiancare Spinelli, già preparatore atletico sotto la gestione di Simone Inzaghi. Nello staff nerazzurro quindi ci saranno Martusciello, Angelo Palombo, Stefano Rapetti e anche il tattico Cecchi.

Orlandoni e la sua carriera: ritorno all’Inter

CARRIERA – Durante la sua carriera, Orlandoni ha fatto da preparatore dei portieri a diverse squadre. Una volta conclusa la sua carriera, infatti, ha lavorato già all’Inter dal 2012 al 2015 (giovanili). Poi ha vissuto un anno anche in Francia al Nantes. Dopo l’avventura in Francia è arrivata quella inglese, a Londra con il Fulham. Poi il ritorno in nerazzurro nel 2019, per poter anche allenare le giovanili. Le ultime due esperienze sono quelle a Cagliari e al Sassuolo. A Reggio Emilia, quest’anno, ha centrato la promozione.