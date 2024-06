Oristanio, il DS del Venezia conferma e ironizza: «Interessa, ma non ditelo»

Oristanio piace al Venezia neo promosso. A confermarlo lo stesso Antonelli, il DS della squadra lagunare. Ora l’Inter può ancora girarlo in prestito.

CONFERME – Il DS del Venezia Antonelli, in collegamento da Senigallia per Calciomercato – l’Originale su Sky Sport, ha confermato l’interesse della squadra lagunare nei confronti di Gaetano Pio Oristanio. Il ragazzo ha vissuto l’ultimo anno in prestito al Cagliari, ma è di proprietà dell’Inter. A tal proposito, proprio oggi ha parlato in conferenza il DS dei sardi Nereo Bonato. Oristanio, dunque, può nuovamente essere girato in prestito ad un’altra squadra di Serie A neopromossa. Da registrare un’altra cosa molto importante e indicativa: ieri lo stesso Antonelli è stato alla sede dell’Inter. Il centrocampista offensivo è sicuramente uomo mercato.

Oristanio-Venezia, l’Inter può nuovamente girarlo. E ci sono conferme

IRONIZZA – Il DS Antonelli alla domanda sull’interesse nei confronti di Oristanio ha risposto: «Sì, ci piace». Allo stesso tempo, ha ironizzato concludendo: «Però non ditelo altrimenti si alza il prezzo». Dunque, per Oristanio possibile nuova destinazione. Quest’anno stagione a due facce a Cagliari: una prima parte positiva con un gol anche al Frosinone, fondamentale per la clamorosa rimonta dei sardi sui ciociari; e una seconda con tanti alti e bassi e qualche infortunio muscolare di troppo.