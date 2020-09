Oriali: “Stagione Inter complessa, faremo tutto per ostacolare la Juventus”

Gabriele Oriali

Oriali – First Team Technical Manager dell’Inter -, intervenuto in occasione del “Giacinto Facchetti Awards 2020”, parla anche della stagione nerazzurra che sta per iniziare. Ecco quanto raccolto dal portale “Tutto Mercato Web”

SFIDA ACCETTATA – Nel giorno del debutto stagionale in amichevole, Lele Oriali ricorda il recente passato dell’Inter: «Veniamo da una stagione molto lunga e complessa. Credo sia stata un’annata straordinaria, ben oltre le nostre aspettative. Da sconfitte come quella contro il Siviglia si può soltanto imparare. Quest’anno cercheremo di fare il meglio possibile per ostacolare fino alla fine chi sta dominando da anni in Italia (la Juventus, ndr)». Queste le parole di Oriali, che preannuncia la tanto attesa lotta scudetto sull’asse Milano-Torino.

