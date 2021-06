Oriali lascia l’Inter! Il club nerazzurro ha già scelto il nuovo team manager

Oriali è vicino a lasciare l’Inter (vedi articolo). Secondo Luca Cilli, giornalista di “Sportitalia”, il club nerazzurro ha già scelto il nuovo team manager. Di seguito tutti i dettagli

ADDIO – Lele Oriali è vicino a lasciare l’Inter, dove ricopre attualmente il ruolo di team manager. Secondo Luca Cilli, giornalista di “Sportitalia”, Oriali non proseguirà in nerazzurro dopo l’addio di Antonio Conte e l’Inter ha già scelto il nuovo profilo: si tratta di Riccardo Ferri, ex difensore nerazzurro.