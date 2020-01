Oriali: “Inter, vogliamo allargare la rosa a gennaio. Lo scudetto…”

Condividi questo articolo

Lele Oriali ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di “Sky Sport”. Il First Team Technical Manager dell’Inter ha quindi parlato della stagione disputata fino a ora e dei possibili rinforzi

STAGIONE E MERCATO – «Stiamo andando oltre le aspettative. Non pensavamo di essere primo a metà stagione. C’è però ancora tanto lavoro da fare. La strada percorsa è positiva nonostante gli infortuni. La rosa potrebbe quindi essere aumentata visti i tanti impegni. Cercheremo di restare in questa posizione il più a lungo possibile anche se non è facile. La Juventus è inarrivabile, ma ci sono anche Lazio, Roma e Atalanta che possono dare del filo da torcere. Siamo contenti, ma il grosso deve ancora venire». Queste le parole di Lele Oriali.