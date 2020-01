Oriali: “Inter ora sei una squadra! Mercato? Cerchiamo giocatori…”

Lele Oriali ha rilasciato una lunga intervista (QUI le sue dichiarazioni). Ai microfoni di “Sky Sport” il First Team Technical Manager dell’Inter ha quindi parlato di Conte e del mercato

STAGIONE E ALLENATORE – «Noi siamo molto contenti dei giocatori che abbiamo. Si tratta di un grande gruppo che è diventato squadra. Siamo sorpresi, non pensavamo di essere in questa posizione di classifica a questo punto della stagione. Il merito è esclusivamente dei giocatori. Chiaro che poi alla guida di questo c’è un fuoriclasse un top come Conte. I risultati lo confermano».

CALCIOMERCATO – Lele Oriali ha chiuso parlando del mercato: «Non faccio nomi. Se ne parla fin troppo e non capisco perché all’Inter ci siano sempre così tanti giocatori accostati. A noi non interessa il nome, ma che venga qualcuno che sappia che qui c’è da lavorare e pedalare per la causa perché gli obiettivi ci sono».