Oriali-Inter, i motivi alla base dell’imminente nuovo divorzio – SI

Oriali non rimarrà all’Inter come First Team Technical Manager, ruolo ricoperto in queste due stagioni con Conte (vedi articolo). Luca Cilli, che già aveva dato la notizia nel pomeriggio, spiega i motivi in diretta su Sportitalia.

VA VIA DI NUOVO – Ancora una volta le strade di Gabriele Oriali e dell’Inter si separano. L’ex giocatore non rimarrà in nerazzurro nella nuova stagione, mantenendo solo il suo ruolo di team manager nell’Italia. Luca Cilli, giornalista di Sportitalia, spiega come alla base della separazione ci sia una divergenza di vedute sui programmi futuri. La mancanza di unità d’intenti ha fatto sì che le parti decidessero di non proseguire. Al posto di Oriali, come anticipato nel pomeriggio, quasi certamente ci sarà Riccardo Ferri.