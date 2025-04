Ora serve l’Inter d’Europa e Inzaghi diventi psicologo e stratega – CdS

Non resta che la Champions League, dopo la settimana nera che ha scombussolato i piani dell’Inter in campionato e in Coppa Italia. Simone Inzaghi dovrà fare la differenza, come spesso fatto in Europa.

MORALE – Col morale a pezzi e dopo tre sconfitte consecutive senza fare gol (record negativo che non accadeva dal 2012), l’Inter mercoledì sera si presenta al Montjuïc per provare a fare l’impresa a casa del Barcellona: ad oggi la squadra più forte del mondo. I catalani, sabato sera, hanno pure battuto in finale di Copa del Rey gli acerrimi rivali del Real Madrid e puntano ancora al famigerato triplete. Quello che l’Inter ormai non può fare più. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la Beneamata, vista la terza sconfitta consecutiva (ieri con la Roma per 1-0 a San Siro), dovrà ritrovare quello spirito che in Europa la contraddistingue. E Simone Inzaghi dovrà diventare sia psicologo che stratega.

L’Inter e Inzaghi azzerino tutto: spirito Champions League

SPIRITO – Lautaro Martinez e soci sono alle prese con il momento più difficile della stagione, nonché uno dei momenti più complicati dell’intero quadriennio di Inzaghi. Solo paragonabile a quello dell’annata 2022-23, quando la Beneamata perse 12 partite in campionato, ma arrivò fino alla finale di Champions League contro il Manchester City a Istanbul. Ora serve l’Inter delle grandi notti, quella capace di battere l’Arsenal a San Siro, sorreggere l’urto del Manchester City (quello di inizio anno) e soprattutto quella corazzata capace di eliminare nel doppio confronto il Bayern Monaco ai quarti di finale. Serve azzerare tutto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno