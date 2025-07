Inter, nome nuovo in attacco! Chivu cerca fantasia – CdS

L’Inter continua con attenzione la caccia al nuovo attaccante. Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, i nerazzurri hanno messo nel mirino anche Openda.

NUOVO – L’Inter sta valutando l’inserimento di Loïs Openda per rafforzare l’attacco, ma prima dovrà trovare una soluzione per Taremi, ancora bloccato in Iran. Il belga è tra i profili preferiti dallo staff dirigenziale e dal tecnico Chivu, che cercano un attaccante dinamico, capace di agire sia centralmente che lateralmente, con l’abilità di saltare l’uomo e creare imprevedibilità. Openda, classe 2000, risponde perfettamente a queste caratteristiche. Dopo le esperienze con Lens e Vitesse, ha vissuto un’annata altalenante al Lipsia: 13 gol in Bundesliga, in calo rispetto ai 28 della stagione precedente. L’Inter spera che questo rendimento più modesto possa abbassarne la valutazione, puntando a chiudere tra i 30 e i 35 milioni. Resta da vedere se il Lipsia, che lo acquistò per 38 milioni nel 2023, sarà disposto a trattare.

Openda, numeri importanti in Germania! Ma ha le qualità giuste

NUMERI – Oltre ai gol, Openda ha mostrato anche ottime doti di assist-man (11 nell’ultima stagione), qualità che lo renderebbero utile nei nuovi moduli che Chivu potrebbe adottare, come il 3-4-2-1 o il 3-4-1-2, con il belga impiegato anche sulla trequarti o come seconda punta. Il vero ostacolo resta il prezzo. L’Inter potrebbe tentare una trattativa partendo dal lavoro con l’entourage del giocatore, valutando una formula con prestito e obbligo di riscatto più bonus. Prima, però, va sistemato Taremi: l’iraniano ha mercato (Fulham in pole, seguiti da Nottingham, Besiktas e un tentativo con il Fenerbahce), ma si attende un’offerta concreta. L’Inter lo valuta circa 10 milioni.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno